Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Токио

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.

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