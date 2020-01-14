Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Токио

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.