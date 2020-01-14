Хафтар не подписал соглашение о перемирии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа, заявил РИА Новости информированный ливийский источник.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.

Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством Сарраджа и Хафтаром.

До этого документ подписали сам Саррадж и глава Высшего госсовета Халед Мишри. В проекте соглашения говорится, что стороны конфликта договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

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