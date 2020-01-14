На юге Триполи возобновились вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения возобновились в ночь на вторник на юге Триполи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным информационного портала Al-Wasat, который ссылается на очевидцев, артиллерийская канонада слышна в южных пригородах столицы Ливии, в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара.

Халифа Хафтар после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, где расположено международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем.

В полночь на 12 января, однако, в Ливии вступил в силу режим прекращения огня в рамках предложенной президентами РФ и Турции 8 января инициативы. Соглашение о прекращении огня было подписано представителями ПНС, Хафтар, однако, взял время до утра для изучения документа.

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