Трюдо: репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев может занять месяцы

14 января 2020 05:48 (UTC+04:00)

Репатриация тел погибших в авиакатастрофе граждан Канады может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это один из самых главных вопросов, который задавали мне семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии - похоронить своих родных как можно быстрее, - сказал он. - К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах".

Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг родственникам 57 погибших канадцев. Он также заверил, что Оттава сделает все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

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