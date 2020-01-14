Власти Судана временно закрыли воздушное пространство страны

Власти Судана закрыли во вторник воздушное пространство страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации суданского информационного портала Al Intibaha, подразделения армии размещаются на ведущей к аэропорту автотрассе, в столицу выдвигаются спецотряды Сил быстрого реагирования, перекрыты несколько главных улиц Хартума.

Это произошло после сообщений о произошедшей в Хартуме перестрелке между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб Судана. Как передают суданские СМИ, еще несколько месяцев назад взявший контроль над страной после военного переворота и отстранения от власти Омара аль-Башира Временный военный совет под управлением Абдель Фаттаха аль-Бурхана в рамках реструктуризации служб безопасности принял решение о роспуске оперативного управления Службы общей разведки, насчитывавшего до 10 тыс. бойцов, и переводе его сотрудников на службу в армию или Силы быстрого реагирования, либо отправке в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако, как сообщается, сотрудники управления в знак протеста подняли бунт.

Армия Судана уже выступила с соответствующим заявлением по этому поводу. "Вооруженные силы отвергают поведение аппарата Службы общей разведки, протестующего против недостаточного финансового вознаграждения за службу, - приводит телеканал Sky News Arabia заявление ВС страны. - Комитет безопасности штата Хартум движется к разрешению хаоса, все возможности открыты для контроля над ситуацией".

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