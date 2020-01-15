Экс-главу МВД Боливии задержали по подозрению в коррупции

Полиция задержала бывшего главу МВД Боливии Карлоса Ромеро по подозрению в коррупции, сообщает издание El Deber, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он был задержан во вторник в 15.09, когда покидал больницу, где проходил лечение.

Экс-чиновник доставлен в прокуратуру для дачи показаний.

Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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