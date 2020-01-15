В Токио заявили, что не примут участия в операциях на Ближнем Востоке

15 января 2020 07:02 (UTC+04:00)

Япония будет прилагать дипломатические усилия для снижения напряженности между США и Ираном, но принимать участие в американских или европейских военных операциях в регионе не будет, заявил министр обороны страны Таро Коно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе", - заявил Коно на пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.

Он напомнил, что у военных Японии есть "конституционные ограничения", которые не позволяют им принимать участие в международных военных операциях за рубежом. Однако Коно подтвердил, что Япония будет обмениваться с союзниками необходимой информацией в области безопасности.

Также министр напомнил, что ранее правительство Японии санкционировало отправку в регион военных для охраны морских торговых путей в районе Ормузского пролива и Оманского залива, через которые проходят танкеры с сырой нефтью. По словам Коно, Япония импортирует из стран Ближнего Востока около 19% сырой нефти, из этого числа порядка 80% проходит через Ормузский пролив.

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