В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии близ западной части острова Тимор. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.55 по времени UTC. Эпицентр располагался в 61 километре к юго-востоку от города Купанг в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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