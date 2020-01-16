На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом

16 января 2020 00:35 (UTC+04:00)

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом, как передает Trend, сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов.

"Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал", - сказал он.

Ливанские полицейские разогнали в среду толпу демонстрантов, собравшихся на улице Мар-Ильяс поблизости от посольства РФ в Бейруте, полиция применила против них гранаты со слезоточивым газом.

Активисты добивались освобождения арестованных ранее участников уличных протестов. Все задержанные находятся сейчас в казарме ливанской жандармерии у въезда на улицу Мар-Ильяс.

В ходе разгона демонстрантов полицейские задержали нескольких человек, бросавших в них камни.

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