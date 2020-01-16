Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

16 января 2020 04:37 (UTC+04:00)

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что канадские специалисты еще не получили от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского самолета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал CTV.

Гарно сообщил во время пресс-конференции в Оттаве, что черные ящики находятся у Ирана. По словам министра, иранские власти ранее сообщили Канаде, что ее специалисты получат доступ к бортовым самописцам для их расшифровки, но еще его не получили.

Министр транспорта Канады также подчеркнул, что два специалиста из Канады уже находятся в Иране, и выразил желание, чтобы их участие было официально оформлено.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Вооруженные силы Ирана заявили 11 января, что украинский Boeing был сбитслучайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.

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