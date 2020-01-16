В Каире полиция ворвалась в офис "Анадолу", проведены задержания

БАКУ /Trend/ - Полиция Египта накануне вечером провела рейд в офисе агентства «Анадолу» (АА) в Каире, в ходе которого без каких-либо обоснований были задержаны четыре сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции, передает Trend со ссылкой на АА.

Задержанные увезены в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции ворвались в офис АА примерно в 18:00 по местному времени. Полиция отключила камеры слежения и интернет в офисе.

Обыски в офисе продолжились до утра 15 января. У сотрудников агентства забрали удостоверения личности, мобильные телефоны и компьютеры, пресекли попытки связаться с центральным офисом агентства и членами семей.

Полиция отказалась предоставить какую-либо информацию адвокату каирского офиса АА, который прибыл на место после начала рейда. Адвокат был выдворен из офиса, после чего обыск продолжился.

В полночь полиция отпустила одну из сотрудниц, гражданку Египта. Четырех сотрудников, в том числе одного гражданина Турции продержали в офисе до утра.

Утром полиция увезла их в неизвестном направлении.

В числе задержанных менеджер АА Хилми Балджи, граждане Египта Хусейн аль-Каббани, Хусейн аль-Аббас и сотрудник Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Абделсалам Мухаммед.

Временный поверенный в делах посольства Турции в Каире Кемалеттин Эруйгур отслеживает ситуацию и прилагает усилия на уровне египетского МИДа.

МИД Турции также прилагает усилия по линии посольства Египта в Анкаре.

Адвокаты АА и посольства Турции в Каире требуют от египетских властей предоставить информацию о местонахождении сотрудников каирского офиса АА. До настоящего времени им не удалось получить данную информацию.

Генеральный директор агентства «Анадолу» Шенол Казанджи потребовал незамедлительного освождения сотрудников агентства.

«Позиция официального Каира в отношении сотрудников СМИ недопустима. Власти Египта должны немедленно освободить сотрудников каирского офиса АА», - сказал Казанджи.

По его словам, АА внимательно отслеживает ситуацию и будет держать вопрос в повестке международной прессы до тех пор, пока не освободят сотрудников турецкого агенства.

Позже заместитель гендиректора, главный редактор АА Метин Мутаноглу сообщил в эфире телеканала TRT, что задержанные сотрудники агентства допрашиваются египетской прокуратурой.

По его словам, в МВД Египта официальному египетскому информагентству сообщили, что причиной задержания сотрудников АА стали «деятельность агентства против интересов Египта», а также распространение им якобы ложной информации, «создание угрозы национальной безопасности Египта» и «формирование негативного имиджа страны за рубежом».

Он добавил, что после государственного переворота 2013 года власти Египта игнорировали все обращения АА об аккредитации. При этом он отметил, что такое отношение проявлялось не только к агентству «Анадолу», но и ко всем иностранным СМИ.

«Неприемлемым» назвал вторжение полиции в офис АА в Каире глава МИД Турции Чавушоглу. По его словам, турецкая сторона "осуществляет необходимые контакты" в связи со сложившейся ситуацией.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара осуждает вражескую позицию египетских властей в отношении турецких СМИ.

«Враждебные действия египетских властей в отношении сотрудников агентства "Анадолу" - показатель беспомощности и слабости Каира», - подчеркнул Алтун.

Вице-президент Турции Фуат Октай, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, глава Минздрава Фахреттин Коджа, министр нацобороны Хулуси Акар и председатель парламента Мустафа Шентоп позвонил гендиректору агентства «Анадолу» (АА) Шенолу Казанджи в знак солидарности на фоне задержания сотрудников каирского офиса АА.

Лидер ведущей оппозиционной структуры Турции - Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу в беседе с гендиректором агентства «Анадолу» (АА) Шенолом Казанджи выразил поддержку на фоне задержания сотрудников каирского офиса АА.

Глава оппозиционной Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели назвал действия египетских властей «неуместными» и лишенными «правовых и гуманитарных оснований».

Минюст Турции выступил с заявлением, в котором осудил незаконное задержание сотрудников каирского офиса АА, подчеркнув, что ожидает их скорейшего освобождения.

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