Власти Палестины ждут визитов Путина и Макрона на следующей неделе

16 января 2020 07:51 (UTC+04:00)

Палестинские власти ожидают приезда президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона на следующей неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Мы примем обоих президентов - Путина и Макрона - 22 и 23 января текущего месяца с официальным визитом, - сказал он. - Это очень важно".

Глава МИД Палестины сообщил, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику. "Состоится глубокая дискуссия по двусторонним вопросам, по палестино-израильскому урегулированию, также они затронут ситуацию в Сирии и Ливии", - информировал аль-Малики.

"Президент Путин посетит Вифлеем, он откроет там улицу, в обновление которой внесла вклад Россия", - добавил министр.

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