Не менее 20 человек пострадали в Индии при сходе с рельсов скорого поезда

По меньшей мере 20 человек получили травмы в четверг утром в Индии, когда скорый поезд, шедший по маршруту Мумбаи-Бхубанешвар, столкнулся с товарным составом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, в результате столкновения восемь пассажирских вагонов сошли с рельсов.

По информации телеканала, столкновение произошло в восточном штате Одиша близ города Каттак. Пострадавшие доставлены в больницы. Причины инцидента пока не установлены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.