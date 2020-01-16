В Судане после мятежа группы силовиков сменили главу разведки

Правящий в Судане Переходный суверенный совет принял отставку главы Службы общей разведки Абу Бакра Дублаба после мятежа группы сотрудников этой структуры и столкновений в Хартуме, новым главой службы назначен начальник военной разведки Джамаль Абд аль-Маджид. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице совета в Facebook.

В минувший вторник сотрудники оперативного управления Службы общей разведки Судана устроили стрельбу и перекрыли ряд дорог в Хартуме в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. По данным телеканала "Аль-Хадас" в результате действий силовиков могли погибнуть до девяти человек, включая четырех гражданских лиц.

На подавление мятежа были направленны суданские военные. Перестрелка продолжалась до позднего вечера. В итоге армия взяла под контроль штаб-квартиры управления операций Службы общей разведки, дороги были разблокированы, а мятежники были задержаны.

В четверг Служба общей разведки опубликовала заявление, в котором принесла извинения за мятеж своих сотрудников и разъяснила обстоятельства случившегося. По ее данным, государство приняло решение расформировать оперативное управление разведки, в котором служили более 11 тысяч человек. Ряд сотрудников планируется перевести в другие силовые структуры, другие должны быть уволены или отправлены на пенсию. Увольняемые сотрудники не согласились с суммой компенсаций и попытались добиться выполнения своих требований с помощью оружия.

До событий прошлого года, когда в стране произошел военный переворот, это ведомство называлось Национальная служба разведки и безопасности. По данным СМИ, эта служба активно участвовала в подавлении масштабных акций протеста в 2019 году, которые предшествовали смене режима бывшего президента Омара аль-Башира.

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