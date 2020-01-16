Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не исключает возможность отправки в Ливию воинского контингента Евросоюза для поддержания мира в этой африканской стране после прекращения военных действий между сторонами, участвующими в конфликте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Конте в четверг нанес визит в Алжир, где встретился с президентом республики Абдельмаджидом Теббуном.

"Этот одна из возможностей, которую мы рассмотрим. Но мы должны сопоставить наши позиции и постараться направить ситуацию к мирному решению", - заявил премьер итальянским журналистам, говоря о повестке предстоящей конференции по урегулированию в Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.

Конте отметил, что после прекращения военных действий между противоборствующими сторонами речь может пойти об отправке в Ливию воинского контингента ЕС. "Когда военная опция будет отложена, работа над направлением в Ливию контингента посредничества и мира станет опцией. И мы уже сейчас можем сказать, что мы открыты для этого", - приводит слова премьера итальянское информагентство Ansa.

Конте также назвал "прекрасным сигналом" информацию о готовности командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара принять участие в берлинской конференции. В этой связи он подчеркнул, что обсуждать будущее Ливии нужно обязательно с участием представителей этой страны.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава ЛНА маршал Хафтар заявили, что примут участие в конференции.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.

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