Канада начнет процесс ратификации торгового договора с Мексикой и США после 27 января

17 января 2020 02:37 (UTC+04:00)

Парламент Канады приступит к процедуре ратификации нового трехстороннего североамериканского торгового соглашения не ранее 27 января. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации его источников, сам законопроект уже подготовлен, но точной даты начала его рассмотрения еще нет. Парламент Канады, согласно опубликованным на его сайте данным, вернется с зимних каникул 27 января.

В четверг Сенат Конгресса США одобрил законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA). В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса. После одобрения верхней палатой законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее говорил, что утвердит этот документ.

Канада, Мексика и США договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Мексика первой ратифицировала новый договор.

В конце июня телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что парламент страны ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру проведет Конгресс США.

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