В Пуэрто-Рико около 20 тысяч человек покинули дома из-за землетрясений

17 января 2020 21:13 (UTC+04:00)

Власти Пуэрто-Рико сообщили, что в результате череды землетрясений около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, некоторые предпочитают ночевать на улицах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На острове в Карибском море произошла серия землетрясений, нарушивших систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведших к обрушению ряда домов. Магнитуда самого мощного составила 6,6. Во вторник власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации. Сейсмологи продолжают фиксировать в регионе афтершоки. Губернатор Пуэрто-Рико Гарсед заявила, что ущерб от череды землетрясений составляет 110 миллионов долларов

"Около 8,2 тысячи человек находятся в государственных приютах… ещё больше находятся в неофициальных, мы говорим примерно о 20 тысячах человек", - заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Пуэрто-Рико Эльмер Роман.

Он добавил, что некоторые люди предпочитают спать на улицах, а не в своих домах. "Большая часть людей, которые приходят в приюты, делают это из-за эмоциональных травм, (те, кто остаются на улицах) не хотят находиться в своих домах ночью, они хотят быть на открытом воздухе, где чувствуют себя в большей безопасности", - отметил он. Роман также сообщил, что 3,5 тысячи человек все ещё лишены доступа к электроснабжению.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико "Коста-Сур" в городе Гуаянилья была выведена из строя в результате землетрясения, она вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии.

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