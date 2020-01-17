В Мексике неизвестные атаковали патруль Минобороны

Отряд мексиканских военнослужащих, патрулирующих местность в штате Тамаулипас на границе с США, подвергся нападению вооруженной группы лиц, в результате которого были убиты одиннадцать нападавших, сообщает издание Mañana, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По меньшей мере, 11 гражданских лиц были убиты ответным огнём военнослужащих в результате нападения вооруженной группы из засады в районе шоссе Рейноса-Мигель Алеман, сообщило командование восьмой военной зоны минобороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте столкновения изъяты одиннадцать автоматов Калашникова и взрывчатые материалы.

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