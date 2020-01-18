На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей

Вооруженные люди напали ночью на горный муниципалитет Мадера в штате Чиуауа на севере Мексики, где подожгли около 20 домов и автомобили местных жителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера вечером группа вооруженных людей подожгла 20 домов в поселении Лас-Помас, муниципалитет Мадера, штат Чихуахуа", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на прокурора штата Хесуса Мануэля Карраско Чакона.

В регионе развернута наземная и воздушная операция по поиску преступников с участием 150 служащих минобороны и следственного комитета. Информация о жертвах и пострадавших, а также версии происшествия не разглашались.

По словам местных жителей, в нападении на населенный пункт, контроль над которым оспаривают наркокартели, участвовали несколько десятков человек.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).

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