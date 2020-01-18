Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни

18 января 2020 07:56 (UTC+04:00)

Более 80% японцев выступают за сохранение в стране смертной казни, такие данные исследования обнародовало правительство Японии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За сохранение смертной казни выступает 80,8% опрошенных, считая ее "неизбежной", лишь 9% полагают, что необходимо отказаться от нее. Среди причин, по которым необходимо ее сохранение, приводится две, набравшие наибольшее число ответов при условии, что можно было выбрать несколько вариантов: 56,6% считают, что "при упразднении смертной казни чувства пострадавших и их семей не найдут успокоение", 53,6% ответили, что "в случае особо опасных и злостных преступлений преступник должен ответить за них жизнью".

В то же время 39,9% согласны в будущем отказаться от смертной казни, "если изменятся обстоятельства". Более 58% опасаются, что при отмене смертной казни увеличится число особо тяжких преступлений.

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