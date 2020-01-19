В Мексике произошло столкновение картелей с силами самообороны

В результате столкновения картелей "Мичоаканская семья" и "Новое поколение Халиско" с силами местной самообороны на западе Мексики власти обнаружили тела двух обезглавленных местных жителей, ещё 10 человек числятся пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы смогли идентифицировать двух погибших жителей Сан-Рафаэля ..., точное число погибших неизвестно, поскольку преступники увозят тела (своих соучастников)", - сообщил мэр города Сирандаро в штате Герреро Грегорио Портильо в интервью радио Formula.

По словам мэра, ещё 10 человек из селения Сан-Рафаэль числятся пропавшими без вести, однако власти не могут подтвердить эту информацию, поскольку опасаются входить в населенный пункт.

"В муниципалитете три сотрудника полиции, ещё 25 в соседних районах, но мы не способны противостоять им", - пояснил чиновник.

По информации властей, столкновение началось неподалеку от Сан-Рафаэля, население которого составляет 900 человек. Впоследствии группа боевиков в поисках членов конкурирующего картеля проникла в сам населенный пункт.

На месте первой перестрелки власти обнаружили оставленные бронированные автомобили Hummer с крупными аббревиатурами CJNG (Картель Новое Поколение Халиско) и боеприпасы.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).

Интенсивная борьба с преступностью началась в Мексике в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей мексиканского преступного мира. Войну продолжил и преемник Кальдерона на посту главы государств Энрике Пенья Ньето (2012-2018). При нем удалось ликвидировать или арестовать многих знаменитых наркобаронов, в первую очередь главу картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка, которого выдали США.

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