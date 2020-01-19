В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета

19 января 2020 08:46 (UTC+04:00)

Мониторинговое агентство Netblocks сообщило в субботу о масштабных перебоях в энергоснабжении на севере и западе Венесуэлы, сильнее других это затронуло штаты Тачира, Мерида и Карабобо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подтверждено: масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле в 9 часов вечера по местному времени затронуло несколько штатов, включая Тачиру, Зулию, Мериду, Карабобо и Фалькон; перебои продолжаются", - сообщило агентство в Twitter.

Согласно данным Netblocks, всего с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов страны, в трёх из них подача электроэнергии восстановлена менее чем наполовину - Тачира (14%), Мерида (23%) и Карабобо (45%).

Правозащитная организация Redes Ayuda сообщила в Twitter, что перебои с электричеством в стране повлекли также проблемы с интернет-связью в пяти штатах.

Причинами перебоев с электричеством в Венесуэле сторонние наблюдатели и аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.

После летних перебоев с электроснабжением в Каракасе министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои в электроснабжении на всей территории страны вызваны "электромагнитной атакой", направленной на основную гидроэнергетическую систему страны.

В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.

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