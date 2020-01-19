Президент Гаити намерен в этом году провести референдум об изменении конституции

19 января 2020 10:33 (UTC+04:00)

Президент Гаити Жовенель Моиз намерен провести в 2020 году референдум об изменении конституции страны и считает, что эта мера поможет преодолеть политический кризис в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть окно возможностей. Я хочу воспользоваться им, чтобы исправить то, что не работало в гаитянской политической системе слишком долго, и, наконец, позволить нам двигаться вперед, - приводит агентство слова главы государства. - Запланированная на этот год конституционная реформа будет направлена на укрепление президентской и исполнительной власти".

Отмечается, что представители оппозиции поддержали предложение об изменении основного закона, но только после отставки президента.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже десять месяцев. В марте прошлого года парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по его кандидатуре, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. Массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, начались в стране в феврале 2019 года, митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Delta Airlines прекратит перевозки пассажиров в Гаити с 2020 года
США 20 ноября 2019 08:25
В ходе протестов в Гаити ранили четырех человек
Другие страны 19 ноября 2019 08:14
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, длившейся 15 лет
В мире 16 октября 2019 05:04
В Гаити более 20 человек пострадали при взрыве газового баллона
Другие страны 30 сентября 2019 00:46
СМИ: Гаити может столкнуться с топливным кризисом из-за долгов
Другие страны 24 августа 2019 08:55
Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити
Другие страны 4 июля 2019 07:26
Лента новостей
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану
Европа 11:12
Число погибших при ракетном обстреле казармы в Йемене растет
Арабские страны 11:01
Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
Другие страны 10:49
Bloomberg сообщил об отставке советника Трампа по России
США 10:37
Макгрегор победил Серроне в первом поединке после поражения от Нурмагомедова (ВИДЕО)
Европа 10:18
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:54
В Сети высмеяли новую форму космических войск США
США 09:43
Новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон
Другие страны 09:19
В списке богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер
В мире 08:59