У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 16.58 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 59 километрах к юго-западу от района Молибагу провинции Северный Сулавеси на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 118 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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