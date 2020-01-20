На востоке ДР Конго армия уничтожила 12 боевиков

Вооруженные силы (ВС) Демократической Республики Конго (ДРК) ликвидировали в понедельник в ходе двух боестолкновений на востоке страны 12 боевиков, связанных с группировкой "Май-Май". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил конголезский информационный портал Actualite.

Боевики напали в провинции Итури на населенные пункты Джого и Линда, однако находившиеся в них армейские подразделения отразили атаки и нанесли серьезный урон нападавшим, заявил официальный представитель подразделения ВС в Итури лейтенант Жюль Нгонго. По его словам, военным также удалось захватить автоматическое оружие и боеприпасы.

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