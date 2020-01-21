В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы

21 января 2020 01:44 (UTC+04:00)

По меньшей мере 26 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер.

Ранее в воскресенье стало известно о 75 заключенных, прорывших тоннель и сбежавших из тюрьмы в Парагвае вблизи границы с Бразилией. Все они входят в крупную бразильскую криминальную группировку PCC.

Как сообщает агентство, заключенные сбежали в понедельник утром из пенитенциарного учреждения, расположенного в штате Акри. Один из них был пойман.

Власти пока не располагают информацией, был ли кто-то из сбежавших членом той же преступной группировки, и связаны ли два побега между собой.

PCC – бразильская группировка, присутствующая в большинстве штатов страны, а также в Парагвае. Несколько тысяч ее приверженцев сидят в тюрьме.

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