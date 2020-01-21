В Мексике задержали одного из главарей Северо-восточного картеля

Сотрудники государственного агентства расследований Мексики задержали в понедельник лидера региональной ячейки Северо-восточного картеля в штате Нуэво-Леон на севере страны, а также его ближайшую соратницу среди прочих задержанных членов местной ячейки картеля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники государственного агентства расследований (AEI) сумели поймать преступного лидера Северо-восточного картеля, 38-летнего Родольфо "Н" по кличке "Мостро" или "Эль Помо", - сообщило издание Excelsior со ссылкой на сообщение агентства.

Как заявил директор AEI Эстебан Канту, властям удалось избежать боевого столкновения благодаря разведывательной работе, задержанные понесут ответственность за акты насилия, совершенные в регионе.

Эль Помо фигурирует в ряде криминальных дел, связанных с похищениями, убийствами и торговлей наркотиками. В начале января власти страны обвинили картель Северо-востока в нападении на автомобиль американских туристов, в результате которого погиб ребёнок.

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