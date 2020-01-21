Правительство Японии провело совещание в связи с угрозой пневмонии нового типа

21 января 2020 07:44 (UTC+04:00)

Правительство Японии провело во вторник экстренное совещание под председательством премьер-министра Синдзо Абэ в связи с угрозой распространения на страну вспышки новой пневмонии, зафиксированной в Китае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принято решение усилить контроль за прибывающими во все международные аэропорты и морские гавани, сообщает информационное агентство Kyodo. Лечебным учреждениям будет дано указание обращать особое внимание на все случаи пневмонии с непонятной симптоматикой.

Особую тревогу вызывает то, что в связи с широко отмечаемым в КНР Новым годом по лунному календарю в Японию традиционно приезжают многочисленные туристы из Китая.

К настоящему времени в Японии выявлен только один случай заболевания новой пневмонией. Это приехавший из КНР гражданин Китая, который постоянно проживает в префектуре Канагава, примыкающей с юго-запада к Токио.

В Китае от поражения новым типом коронавируса умерли уже четыре человека. В стране зафиксированы 224 случая этого заболевания в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
Другие страны 19 января 10:49
Япония окажет консалтинговые услуги Туркменистану по управлению ГПЗ
Энергетика 18 января 10:40
В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан
В мире 18 января 08:48
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
Другие страны 18 января 07:56
Korean Air планирует наладить перевозки туристов в Узбекистан
Транспорт 17 января 11:26
США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний
США 17 января 07:14
Лента новостей
Некоторые турецкие товары будут производиться в Азербайджане
Экономика 09:07
Не менее 20 китайских туристов пострадали в ДТП в Новой Зеландии
Другие страны 08:59
В Таиланде лодка перевернулась у плотины Сирикит
Другие страны 08:45
Китай призвал сделать все возможное для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа
Китай 08:29
В прошлом году вырос экспорт турецкого автопрома в Грузию
Бизнес 08:27
11 человек погибли при пожаре в России (Обновлено)
Россия 08:21
В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
Другие страны 08:13
Обнародованы инвестиционные планы по «Южному газовому коридору» на 2020 год
Энергетика 08:00
Политолог: Азербайджан предпринимает шаги, усиливающие его влияние в международных организациях
Политика 07:10