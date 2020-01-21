В ДР Конго 15 человек погибли при кораблекрушении

21 января 2020 23:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 человек утонули при кораблекрушении на озере в западной части Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило во вторник агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Катер, перевозивший более 30 человек, развалился в минувший понедельник во время движения в условиях шквального ветра", - заявил представитель властей города Инонго (провинция Маи-Ндомбе) Космо Мбо Вемба. По его словам, 15 тел выловлены из озера Маи-Ндомбе, ведется поиск остальных пассажиров катера, пока они считаются пропавшими без вести.

В ДР Конго, где в отсутствии региональных дорог люди широко пользуются речным транспортом, кораблекрушения на озерах и реках являются частым явлением. Так, в минувшем сентябре на востоке страны на реке Конго при опрокидывании торгового судна погибли 36 человек.

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