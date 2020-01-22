Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти

22 января 2020 01:27 (UTC+04:00)

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила, что приветствует призывы США о восстановлении добычи в прежнем режиме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее посольство США в Ливии заявило, что ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) должна немедленно восстановить добычу нефти в привычном режиме. Согласно заявлению дипмиссии, приостановление операций (по нефтедобыче – ред.) может усугубить чрезвычайную гуманитарную ситуацию в стране.

“Мы приветствуем призывы посольства США в Ливии к NOC возобновить работу. Однако работа может возобновиться только после снятия незаконной блокады. Блокада наносит ущерб ливийскому народу и серьезный ущерб экономике страны. Ответственные за это стороны должны снять блокаду и уважать верховенство закона”, - говорится в заявлении NOC в Twitter.
В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подобные решения Хафтара могут изменить климат мирных инициатив не менее, чем военные действия. Он призвал не только к остановке боевых столкновений, но и шагов, которые "ставят под угрозу добычу энергетических ресурсов".

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