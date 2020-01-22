Toyota отзовет 3,4 млн автомобилей

22 января 2020 04:03 (UTC+04:00)

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, причиной такого решения стало наличие технического сбоя, из-за которого подушки безопасности могут не раскрыться или раскрыться не полностью при аварии.

Самое большое число автомобилей будет отозвано в США - 2,9 млн. Отмечается, что отзыву подлежат модели Corolla (собранные в 2011-2019 гг.), Matrix (2011-2013 гг.), Avalon и Avalon Hybrid (2013-2018 гг.).

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