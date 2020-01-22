Назначен новый глава оборонного ведомства КНДР

22 января 2020 07:29 (UTC+04:00)

Новым министром народных вооруженных сил КНДР назначен Ким Чжон Гван, ранее занимавший пост заместителя главы оборонного ведомства республики. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, новый глава Министерства народных вооруженных сил КНДР принял участие в конференции работников в области восстановления лесов и охраны окружающей среды, которая состоялась во вторник в Пхеньяне. Как следует из сообщения ЦТАК, при назначении на пост министра Ким Чжон Гван был повышен в звании до генерала армии. Ранее главой Министерства народных вооруженных сил КНДР был генерал армии Но Гван Чхоль, о его дальнейшей карьере СМИ КНДР пока не сообщали.

В декабре 2019 года в КНДР стало известно о кадровых перестановках в Генеральном штабе Корейской народной армии (КНА). По сообщениям СМИ народной республики, начальником Генштаба КНА был назначен генерал армии Пак Чон Чхон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон
Другие страны 19 января 09:19
США расширили санкции против КНДР
США 14 января 21:02
Помпео надеется, что КНДР примет верное решение по переговорам о денуклеаризации
США 14 января 06:45
США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры в Стокгольме
США 13 января 03:58
В КНДР рассказали о перспективах переговоров о денуклеаризации
Другие страны 11 января 10:58
Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР
США 7 января 20:15
Лента новостей
В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
Арабские страны 08:16
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
США 07:44
США приветствуют расширение Сеулом зоны действия подразделения ВМС до Ормузского пролива
Другие страны 07:11
У берегов Фиджи произошло землетрясение
Другие страны 06:55
В Мехико объявлен высокий уровень опасности из-за похолодания
Другие страны 06:41
За утечкой данных японской компании Mitsubishi Electric стоят хакеры из Китая
Другие страны 06:27
Один человек погиб в результате обстрела боевиками поселка на окраине Алеппо
Арабские страны 06:15
В Гонконге затонул катер таможенной службы
Другие страны 06:11
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 324 человек
Китай 05:57