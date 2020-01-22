Индия усилит меры безопасности в аэропортах в связи с коронавирусом

Министерство гражданской авиации Индии распорядилось проверять температуру прибывших из Китая пассажиров в семи аэропортах страны в связи со вспышкой нового типа коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В настоящее время число заболевших в Китае превысило 400 человек, девять из которых умерли.

Одиночные случаи заражения 2019-nCoV также зафиксированы в Японии, Республике Корея и в Таиланде.

"Министерство гражданской авиации распорядилось… немедленно принять все меры в отношении досмотра пассажиров, прибывающих в Индию из Китая, включая Гонконг, в аэропортах Ченнаи, Бангалора, Хайдарабада и Кочи", - говорится в сообщении министерства.

Ранее меры безопасности были приняты в аэропортах Мумбаи, Дели и Калькуты.

Министерство отметило, что все путешественники, которые посетили Китай, в частности, "город Ухань, провинцию Хубэй, в течение последних 14 дней и имеют один или несколько из следующих симптомов: острое начало лихорадки, кашель, одышка, должны сообщить в медицинский пункт аэропорта".

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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