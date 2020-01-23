В четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с электричеством

23 января 2020 06:32 (UTC+04:00)

Мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks утверждает, что по меньшей мере в четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Соответствующая информация опубликована в среду в Twitter ресурса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Значительное отключение электроэнергии прервало интернет-соединение в нескольких штатах Венесуэлы в восемь часов вечера по местному времени. Проблемы наблюдаются в штатах Мерида, Тачира, Трухильо, Сулия", - говорится в сообщении.

В марте прошлого года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

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