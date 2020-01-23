Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 20

23 января 2020 08:43 (UTC+04:00)

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 20 человек. Об этом в четверг сообщила полиция страны, разместив соответствующее заявление на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 жертвах стихии.

"Главный коронер подтвердил гибель двух пропавших человек, которые, как предполагалось, могли умереть во время извержения вулкана на Уайт-Айленде", - указано в сообщении стражей порядка.

Извержение вулкана, расположенного на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, позднее еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. 23 декабря стало известно о смерти еще одного пострадавшего, проходившего лечение в одной из больниц.

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