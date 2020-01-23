Сингапурская компания Scoot приостановила продажу билетов в Ухань

Сингапурский авиаперевозчик Scoot приостановил продажу билетов на рейсы в город Ухань, где зафиксирована вспышка нового типа пневмонии. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования билетов бюджетной компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Scoot осуществляет ежедневные полеты по маршруту "Сингапур - Ухань - Сингапур", однако ближайшие доступная дата для покупки - 3 февраля", - подтвердили в четверг корреспонденту ТАСС в компании. Одновременно рейсы компании в этот город в четверг и пятницу были отменены, о чем свидетельствуют данные аэропорта Чанги.

Власти Китая с 23 января ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки заболевания, и работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города приостановлена, японская авиакомпания All Nippon Airways отменила вечерний рейс в этот город.

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