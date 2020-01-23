В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

23 января 2020 10:36 (UTC+04:00)

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

Ранее в четверг местная пожарная служба сообщила о потери связи с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро.

По данным издания, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата.

Как добавил комиссар сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, причина аварии пока неизвестна.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.

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