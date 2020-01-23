Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3"

Пакистан в четверг успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Daily Times.

Пуск был частью учений командования Стратегических сил армии, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Как отмечают вооруженные силы страны, дальность "Хатф-3" составляет до 290 километров.

Ракета "Хатф-3", называемая также "Газнeви" - в честь правителя XI века Махмуда Газневи - баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.

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