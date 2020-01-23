В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Straits Times.

Носителем вируса признан житель Ухани 66 лет, который прибыл в Сингапур с группой из девяти человек в понедельник и остановился в комплексе Shangri-La's Rasa Sentosa resort. У сына мужчины выявлено подозрение на вирус, он переведен в больничную палату. Остальных участников группы поместили на карантин. Как ожидается, за ними будет вестись наблюдение в течение двух недель.

По данным минздрава Сингапура, всего в стране зафиксировано 28 предполагаемых случаев нового коронавируса. После проверки у семи человек подозрение на вирус было снято.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.