Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус

Минздрав Мексики сообщил о трёх новых возможных случаях заболевания коронавирусом в западном штате Халиско, анализы предыдущего пациента с подозрением на этот вирус показали отрицательный результат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мужчина 42 лет, который посещал место распространения вируса, вернулся в Мексику 10 января и спустя три дня почувствовал симптомы", - заявил директор департамента эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа. Слова чиновника приводит издание Universal.

По информации властей, мужчина находился в контакте с 2-годовалой девочкой и 37-летней женщиной, у которых также есть симптомы заболевания. Больные находятся под наблюдением врачей и ожидают результатов лабораторных исследований.

Министр здравоохранения штата Тамаулипас Глория Молина сообщила ранним утром в четверг, что анализы проб другого возможного носителя коронавируса в Мексике, профессора политехнического института китайского происхождения, дали отрицательный результат.

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. По последним данным, умерли 18 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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