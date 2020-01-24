В Аргентине произошло землетрясение

24 января 2020 04:24 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг на севере Аргентины. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к северо-востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро (население около 355 тыс. человек), административного центра одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 560 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

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