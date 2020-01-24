В Венесуэле 12 человек погибли при пожаре на плантации

24 января 2020 06:52 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара, который произошел на севере Венесуэлы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил портал El Pitazo.

По его данным, инцидент произошел в четверг днем в северном штате Арагуа. Возгорание произошло на тростниковой плантации. Жертвами пожара стали 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги различной степени. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что представители спасательных служб продолжают находиться на месте происшествия.

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