В Гаити грузовик протаранил ограждение школы

По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП с участием грузовика в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил новостной портал Haiti Libre.

По его данным, после отказа тормозов автомобиль протаранил бетонное ограждение двора местного колледжа, где в тот момент находились учащиеся. В результате столкновения произошло обрушение части стены, под обломками которой оказались пять учеников и преподаватель.

Раненые находятся под наблюдением врачей, полиция проводит расследование инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.