В Сингапуре подтвердили еще два случая заболевания пневмонией нового типа

24 января 2020 12:32 (UTC+04:00)

Власти Сингапура подтвердили еще два случая заболевания пневмонией нового типа, распространение которой пошло из города Ухань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число инфицированных в республике достигло трех", - заявили в пятницу в Минздраве Сингапура.

О первом случае стало известно 23 января, когда вирус был выявлен у 66-летнего гражданина КНР, прибывшего в Сингапур из Уханя 20 января. Сразу же были изолированы его попутчики, в том числе 37-летний сын, у которого теперь и обнаружена пневмония нового типа. Третьей заболевшей стала 54-летняя жительница этого китайского города. По словам медиков, их состояние стабильное.

В общей сложности, как сообщили в Минздраве Сингапура, с подозрением на пневмонию нового типа были госпитализированы 44 человека, у 13 из них в итоге не выявлено это заболевание.

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