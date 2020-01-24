Самую богатую женщину Африки подозревают в незаконном вывозе денег из Анголы

24 января 2020 21:47 (UTC+04:00)

Финансовые средства, которые дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша - Изабель душ Сантуш использовала в Португалии, были, по мнению властей Анголы, незаконным образом вывезены из этой африканской страны. Об этом заявил в пятницу в интервью португальскому телеканалу РТР генеральный прокурор Анголы Хелдер Питта Грос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подтвердил, что обратился за помощью к португальским властям в связи с расследованием, которое сейчас ведется в Анголе в отношении сделок, заключенных Изабель душ Сантуш во время ее нахождения на посту главы крупнейшей ангольской государственной нефтяной компании Sonangol.

Хелдер Питта Грос прибыл в Лиссабон вечером 23 января. В аэропорту он заявил, что намерен встретиться с рядом лиц, в том числе и с Генеральным прокурором Португалии. "Я нахожусь здесь для того, чтобы задать много вопросов", - подчеркнул Грос.

По его словам, ангольские власти проведут уголовное расследование с тем, чтобы установить, следует ли предъявить официальное обвинение в незаконном обогащении и финансовых нарушениях Изабель душ Сантуш. Он отметил, что старшая дочь бывшего президента Анголы "в предварительном порядке обвиняется в отмывании денег, торговле влиянием, вредоносном управлении, подделке документов и других экономических преступлениях". Личное состояние Изабель душ Сантуш, по данным журнала "Форбс", достигает $2,2 млрд.

Изабель душ Сантуш, по данным агентства Associated Press, имеет значительные деловые интересы в Португалии. Ей принадлежат большие пакеты акций в телекоммуникационных и энергетических компаниях, она также является крупным инвестором в португальскую недвижимость и ряд фирм. Так, Изабель душ Сантуш владеет 42% акций португальского банка EuroBic. В день прибытия ангольского генпрокурора в Португалию стало известно о самоубийстве в своем доме в Лиссабоне директора отдела по работе с VIP-клиентами EuroBic и менеджера счета нефтяной компании Sonangol в данном банке Нуну Рибейру да Кунья.

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