В Канаде нашли тело мужчины около места пропажи туристов из Франции

25 января 2020 03:15 (UTC+04:00)

Полиция канадской провинции Квебек сообщила об обнаружении тела мужчины недалеко от места, где во вторник пропали пятеро французских туристов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один канадец погиб, пять французских туристов пропали без вести после того, как их снегоходы провалились под лед на озере Сен-Жан в Квебеке.

"Тело одного из снегоходчиков было обнаружено в последний час в реке Гранд Дешарж, в более двух километрах от места, где были найдены снегоходы. На данный момент мы не можем установить личность жертвы. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении полиции Квебека в Twitter.

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