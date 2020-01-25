В Афганистане ракета попала в военный вертолет

25 января 2020 14:44 (UTC+04:00)

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Отмечается, что инцидент произошел в уезде Каджаки (Kajaki).

При этом телеканал 1TV ссылается на представителя губернатора провинции Омара Звака (Omar Zwak), который заявил, что нападение было совершено, когда вертолет находился на земле. Между тем источник сообщил каналу, что вертолет занимался снабжением солдат в этой местности, а ракета попала в него при приземлении.

Пока никто не взял ответственность за это нападение.

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