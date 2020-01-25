В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом

Количество заразившихся новым коронавирусом в Таиланде выросло до 7 человек, сообщает в субботу интернет-версия газеты Bangkok Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Газета не публикует никаких подробностей, сообщив только новую цифру. Ранее было известно о пяти случаях заражения: четырех туристах из КНР и одной гражданке Таиланда, посетившей перед Новым годом китайский город Ухань.

По информации минздрава Таиланда от 24 января, четверо зараженных уже выздоровели: двое туристов из КНР, попавших в таиландские медучреждения до Нового года, уже выехали на родину, таиландская гражданка выписана из больницы в пятницу, один гражданин КНР выздоровел, но пока находится под наблюдением врачей.

Все пациенты с подтвержденным анализами заражением коронавирусом находятся в карантине в инфекционном отделении больницы "Ратчавитхи" в центре Бангкока, где создан специальный центр по борьбе с распространением эпидемии.

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