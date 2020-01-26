В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их информации, мужчина в возрасте примерно 50 лет прибыл в Торонто из китайского города Ухань 22 января. Позднее он почувствовал себя плохо, его доставили в медицинский центр Sunnybrook.

Медцентр сообщает в Twitter, что у пациента уже диагностировано заражение новым типом коронавируса. "Пациент находится в стабильном состоянии и переведен в изолятор", - говорится в сообщении.

Однако власти только вечером получили информацию о предположительном случае заражения и начали расследование. "У этого пациента были зафиксированы симптомы, схожие с новым коронавирусом… Его симптомы в легкой форме", - сказал представитель властей.

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