В Мали жертвами нападения боевиков на военный лагерь стали 15 человек

Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что злоумышленники в воскресенье совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.

"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.

Он добавил, что боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.

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